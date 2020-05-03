Чиновникам Волгоградской области дали срок для устранения брака в домах для переселенцев

Общество 03.05.2020 17:47
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03.05.2020 17:47
В фонде ЖКХ дали месяц для устранения строительных дефектов в построенных несколько лет назад домах для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, речь идет о домах в Калаче-на-Дону: №4а по ул. 51-ой Гвардейской, №419 по ул. Революционной, №174 к.А. по ул. Кирова. Эти трехэтажки были возведены еще по программе переселения граждан 2015-2016 годов. Теперь до 1 июня этого года чиновники должны отчитаться об устранении недоделок.
Проблемы, связанные с плохим качеством построенных домов, были выявлены комиссией фонда ЖКХ, которая побывала в регионе в феврале этого года. В черный список попал и дом №114 по ул. Карбышева в Волжском. Пока срок для устранения недоделок в этой многоэтажке не установлен.
Напомним, с одним из домов, где был обнаружен брак, несчастливая история произошла еще на стадии строительства несколько лет назад. Тогда здесь рухнула балконная плита и погиб рабочий. С этими домами связан и другой скандал с фальшивым новосельем, когда под прицелом видеокамер жителям раздали ключи и запустили в небо шарики, а потом продолжили доводить здания до ума.
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