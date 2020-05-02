



Сегодня Волгоград вспоминает знаменитый товарищеский матч по футболу между командами «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва), который прошел 2 мая 1943 года в разрушенном войной городе, сообщает ИА «Высота 102».

Тогда эта игра вызвала огромный интерес. На матче присутствовало, по оценкам очевидцев, не менее 9—10 тысяч зрителей. Победа сталинградской команды со счетом 1:0 вышла за пределы СССР, подарив надежду всему миру. В Англии, на «родине футбола», этот матч назвали «Второе чудо Сталинграда».

Игра прошла 77 лет назад на стадионе «Азов» на окраине Сталинграда в Бекетовке. Сегодня юные спортсмены, комментаторы, игроки «Ротора» и даже правнуки футболиста Георгия Шляпина, создавшего голевой момент на том матче, Маша и Саша Почеваловы вспоминают победный матч на руинах города-героя. Благодарные слова потомков - в видеоролике, который распространяет в сети Интернет туристско-информационный центр Волгограда.







Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»