Под Волгоградом житель наткнулся на мины во время прогулки

Происшествия 02.05.2020 12:27
0
02.05.2020 12:27
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Клетском районе Волгоградской области, уничтожены саперами, об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ЮВО. Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат региона. Как уточнили военные, боеприпасы на грунте в 3-х км от станицы Распопинская обнаружил местный житель в ходе прогулки. Специалистами группы разминирования найденные снаряды были классифицированы как три 82-мм артиллерийских мины. Район был оцеплен местными сотрудниками полиции, боеприпасы уничтожили на месте методом подрыва накладным зарядом.
Реклама
В Волгоградской области пенсионер погиб после рыбалки02.05.2020 09:09
Происшествия 02.05.2020 09:09
В Волгограде женщина и подросток пострадали в улетевшей в кювет машине30.04.2020 10:05
Происшествия 30.04.2020 10:05
Врезался на скорости: под Волгоградом водителю стало плохо посреди дороги30.04.2020 09:57
Происшествия 30.04.2020 09:57
В Волгоградской области корыстная селянка прописала в своем жилище иностранцев30.04.2020 09:50
Происшествия 30.04.2020 09:50
В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенников29.04.2020 10:00
Происшествия 29.04.2020 10:00
Волгоградец остался без секса и денег28.04.2020 14:12
Происшествия 28.04.2020 14:12
Волгоградец угрожал продавцу пистолетом из-за фаст-фуда28.04.2020 11:17
Происшествия 28.04.2020 11:17
В Волгограде автовоз из Ингушетии снес внедорожник: пострадали два человека28.04.2020 10:07
Происшествия 28.04.2020 10:07
В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице Хорошева27.04.2020 20:14
Происшествия 27.04.2020 20:14
Под Волгоградом водитель сбил на остановке лавочку с девушкой27.04.2020 19:30
Происшествия 27.04.2020 19:30
Волгоградцев атаковали странными звонками о штрафах за нарушение режима самоизоляции27.04.2020 16:50
Происшествия 27.04.2020 16:50
В Волгоградской области аферист задорого продавал пенсионерам дешевые газоанализаторы27.04.2020 11:50
Происшествия 27.04.2020 11:50
Под Волгоградом разбилась компания молодежи на мопеде27.04.2020 10:13
Происшествия 27.04.2020 10:13
В Волгограде жена воткнула супругу нож в грудь27.04.2020 09:13
Происшествия 27.04.2020 09:13
В Волгограде трамвай сошел с рельсов27.04.2020 08:55
Происшествия 27.04.2020 08:55
Реклама