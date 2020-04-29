Общество

В Волгоградской области продлили срок действия социальных проездных

Общество 29.04.2020 16:46
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29.04.2020 16:46


Срок действия социальных проездных билетов, который истекает 30 апреля текущего года, продлен еще на месяц по решению оперативного штаба Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Приобретенными и неиспользованными до этой даты социальными проездными теперь можно будет пользоваться до 31 мая 2020 года включительно.
Отметим, что такое решение принято из-за введенного с 28 марта режима самоизоляции, который ограничивает передвижение граждан. 
Сегодняшним решением оперативного штаба этот режим продлен до 11 мая.

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