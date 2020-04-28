В Волжском открывают автобусные спецмаршруты для дачников





В Волжском готовятся к открытию специальных маршрутов по схеме движения дачных автобусов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732». Специальные дачные автобусы начнут курсировать уже с 1 мая. Сейчас готовится расписание спецрейсов и уточняется количество подвижного состава, который выйдет на линии. Салоны автобусов будут обрабатываться дезсредствами, как и городской общественный спецтранспорт.

Напомним, ранее на дачи разрешали ездить только на личном автотранспорте или такси. В то же время дачники, чьи участки расположены на острове Сарпинский в Волгограде, до сих пор лишены возможности работы на своих подворьях. Речные спецрейсы открыты только для жителей острова, частными плавсредствами люди также не могут воспользоваться из-за введенных запретов и угрозы штрафов.



