Общество 24.04.2020 19:45
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24.04.2020 19:45
Из 21 нового случая в Волгоградской области больше всего приходится на Новоаннинский район – здесь подтвердился диагноз у пяти жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в Волгограде, Волжском и Котовском районе - по 3 случая; в Николаевском и Суровикинском районах - по 2 случая, в Палласовском и Дубовском районах - по 1 случаю. Один случай завозной - зафиксирован у жителя Чеченской республики.
Семилетняя девочка из Новоаннинского района была выявлена по контакту с матерью, заразившейся COVID-19. Госпитализирована в ГБУЗ «ВОДКИБ №1».
Женщины 35-ти и 36-ти лет из этого же района также контактировали с заразившимся. Похожая история произошла с подростками из этого района 14-ти и 11-ти лет. Детей госпитализировали в ГБУЗ «ГБ №2».
83-летний волгоградец почувствовал себя плохо и обратился к врачам, сейчас проходит лечение в ГУЗ «КБ №5». 44-летний волгоградец попал в больницу после того, как вернулся из Москвы. Другой волгоградец, 65-летний мужчина выявлен по контакту с женой, заразившейся COVID-19. Госпитализирован в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА».
Диагноз 65-летней волжанке поставили после того, как выяснилось, что ее сын заразился коронавирусом. Женщина также проходит лечение в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА».
87-летний волжанин заболел после контактов с заразившимся COVID-19. Госпитализирован в ГУЗ «КБ №5». Еще один волжанин, 65-летний мужчина обратился за медицинской помощью, после обследования был поставлен диагноз коронавирусной инфекции.
31-летний житель Котовского района находился в Москве. Вернувшись домой, вынужден был обратиться за медицинской помощью. Другого жителя этого же района, 48-летнего мужчину, выявили как контактировавшего с заразившимся. По похожему сценарию заразилась и 54-летняя жительница Котовского района.
29-летняя жительница Николаевского района работала в Московской области, ее госпитализировали в ФГБУЗ «ВМКЦ ФМБА». 65-летняя женщина из этого района сама обратилась за медицинской помощью.
Мужчины 52-х и 25-ти лет из Суровикинского района находились в Москве, приехали в Суровикинский район, выявлены при обращении за медицинской помощью.
53-летняя жительница Палласовского района заразилась от мужа, которому ранее был поставлен такой диагноз.
66-летний мужчина из Дубовки обратился к врачам, когда почувствовал себя плохо. Лечение он проходит в ГУЗ «КБ №5».
46-летний житель Чечни приехал в Волгоградскую область, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Он госпитализирован в ГБУЗ «ГБ №2».
Напомним, в Волгоградской области зафиксировано 186 случаев заболевания коронавирусом, пять человек скончались.
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