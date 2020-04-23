Общество

Чиновникам Волгоградской области дали несколько дней для внедрения цифровых пропусков

Общество 23.04.2020 17:28
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23.04.2020 17:28


Ряд поручений дал сегодня губернатор Волгоградской области различным ведомствам и органам местного самоуправления для подготовки к введению в регионе цифровых пропусков для передвижения по территории области в период распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», в распоряжении ставится конкретный срок – 27 апреля, который определен для сбора предложений по введению системы пропусков в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, в комитете информационных технологий должны подготовить предложения о создании такой системы, а также позаботиться о создании  базы данных. Комитету труду и занятости дано поручение провести работу с организациями, деятельность которых не приостановлена, для разъяснения порядка сбора информации для выдачи цифровых пропусков. Органы местного самоуправления должны подготовить списки работающих предприятий для занесения информации в базу данных. Контролировать подготовку к введению в регионе системы цифровых пропусков поручено первому заместителю губернатора Волгоградской области Валерию Бахину. Проект постановления о внедрении такой системы подготовит государственно-правовое управление аппарата губернатора. 
Напомним,  накануне стало известно, что систему QR-кодов по примеру Москвы и Подмосковья планируют внедрить в 21 регионе России на время действия режима самоизоляции. Так, сообщается, что после Москвы, Подмосковья и Татарстана к федеральной платформе уже подключились Владимирская, Ярославская, Тульская, Костромская, Тамбовская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа. 
Для получения разового пропуска граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Для этого нужно выбрать причину выхода из дома, указать на карте место назначение, привязать транспортное средство, на котором планируется передвижение, и получить пропуск с ограниченным временем действия.


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