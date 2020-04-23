Киберпреступники усилили атаки на самоизолированных волгоградцев

Происшествия 23.04.2020 11:05
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23.04.2020 11:05
Киберпреступлений в Волгоградской области, связанных с хищением денег граждан, в условиях режима самоизоляции становится больше. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, только за прошедшие сутки 15 жителей Волгограда и области стали жертвами лжебанковских работников.
Неизвестные звонили гражданам, представлялись работниками службы безопасности различных банков, сообщали о несанкционированных попытках списания денег с их счетов. Волгоградцы теряли бдительность и верили уловкам мошенников.
Так, жертвами лжебанковских работников, помимо пенсионеров, стали: 23-летняя делопроизводитель из Волжского, 24-летняя медсестра из Кировского района, 26-летний электромонтажник из Фроловского района, трое индивидуальных предпринимателей, 23-летняя сотрудница ВУЗа, 49-летняя бухгалтер из Среднеахтубинского района и даже 39-летняя коммерческий директор крупного предприятия из Красноармейского района, лишившаяся 445 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Не поверил телефонному аферисту только один человек - 71-летний житель Советского района. После просьбы лжебанковского работника продиктовать данные своей банковской карты, пенсионер не стал продолжать беседу и сообщил о подозрительном звонке в полицию.
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