Киберпреступники усилили атаки на самоизолированных волгоградцев





Киберпреступлений в Волгоградской области, связанных с хищением денег граждан, в условиях режима самоизоляции становится больше. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, только за прошедшие сутки 15 жителей Волгограда и области стали жертвами лжебанковских работников.

Неизвестные звонили гражданам, представлялись работниками службы безопасности различных банков, сообщали о несанкционированных попытках списания денег с их счетов. Волгоградцы теряли бдительность и верили уловкам мошенников.

Так, жертвами лжебанковских работников, помимо пенсионеров, стали: 23-летняя делопроизводитель из Волжского, 24-летняя медсестра из Кировского района, 26-летний электромонтажник из Фроловского района, трое индивидуальных предпринимателей, 23-летняя сотрудница ВУЗа, 49-летняя бухгалтер из Среднеахтубинского района и даже 39-летняя коммерческий директор крупного предприятия из Красноармейского района, лишившаяся 445 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Не поверил телефонному аферисту только один человек - 71-летний житель Советского района. После просьбы лжебанковского работника продиктовать данные своей банковской карты, пенсионер не стал продолжать беседу и сообщил о подозрительном звонке в полицию.



