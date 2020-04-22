«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области

Телеком 22.04.2020 15:38
0
22.04.2020 15:38
«Ростелеком» впервые на Юге подключил сервисы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Solar JSOC к «Системе 112» в Волгоградской области. Проект запущен в рамках сотрудничества с ГБУ «Центр информационных технологий Волгоградской области», работу с которым национальный цифровой провайдер ведет и по другим объектам региона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
С 2019 года специалисты Solar JSOC уже осуществляют круглосуточный мониторинг региональной информационной системы здравоохранения Волгоградской области и объектов на ее основе. Подключение к сервису национального цифрового провайдера «Системы 112» стало логичным продолжением развития партнерских отношений. Оно повысит надежность работы обоих инфраструктур и сократит время обнаружения и реагирования на инциденты кибербезопасности. Кроме того, за счет передачи задач информационной безопасности на аутсорсинг произойдет снижение совокупных затрат на киберзащиту.
«Сегодня на сферу здравоохранения и экстренные оперативные службы региона ложится повышенная нагрузка. В непростой эпидемиологической ситуации требуется особое внимание к обеспечению сетевой безопасности и защите данных этих систем. Возможность своевременного отслеживания киберугроз, оперативного и эффективного реагирования на них является важной задачей, которую мы доверили надежному партнеру. Сервисы информационной безопасности “Ростелеком” уже зарекомендовали себя, и после успешной пилотной эксплуатации мы перешли к полнофункциональному взаимодействию, расширив зону ответственности провайдера кибербезопасности», – отметил Алексей Несытов, руководитель ГБУ «Центр Информационных технологий Волгоградской области».
В соответствии с ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» вся информация о возникающих инцидентах передается по защищенному каналу в региональный центр государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Эксперты центра Solar JSOC анализируют и расследуют каждый инцидент и дают рекомендации по реагированию на него и способах устранения последствий.
«Развитие партнерства в части кибербезопасности с «Центром Информационных технологий» Волгоградской области является важным показателем доверия к «Ростелекому» и нашей работе. Применение наших систем для защиты от киберугроз стратегических сфер жизнедеятельности и ключевой инфраструктуры государственного сектора не раз доказали свою высокую эффективность. Уверен, что сотрудничество в рамках нынешнего контракта будет продуктивным для каждой из сторон, и мы сможем расширить рамки взаимодействия новыми проектами», –подчеркнул Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» является лидером по разработке и эксплуатации систем информационной безопасности в РФ. Под защитой национального цифрового провайдера находятся десятки министерств и ведомств в различных регионах России, федеральные государственные структуры, а также крупнейшие коммерческие организации и ведущие банки.
Реклама
«Ростелеком» объявляет набор агентов для удаленной работы21.04.2020 13:55
Телеком 21.04.2020 13:55
МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса17.04.2020 14:04
Телеком 17.04.2020 14:04
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса17.04.2020 13:25
Телеком 17.04.2020 13:25
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink15.04.2020 14:06
Телеком 15.04.2020 14:06
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам13.04.2020 21:18
Телеком 13.04.2020 21:18
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской области13.04.2020 10:22
Телеком 13.04.2020 10:22
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink08.04.2020 19:48
Телеком 08.04.2020 19:48
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»07.04.2020 13:56
Телеком 07.04.2020 13:56
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза07.04.2020 11:54
Телеком 07.04.2020 11:54
В Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»02.04.2020 13:21
Телеком 02.04.2020 13:21
Хард-рок в стиле digital: видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»01.04.2020 18:00
Телеком 01.04.2020 18:00
МТС объединила популярные цифровые сервисы для оставшихся дома волгоградцев01.04.2020 10:42
Телеком 01.04.2020 10:42
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома01.04.2020 10:08
Телеком 01.04.2020 10:08
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой27.03.2020 17:13
Телеком 27.03.2020 17:13
Реклама