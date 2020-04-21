Организации Волгоградской области заявили о сокращении сотрудников

Общество 21.04.2020 13:55
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21.04.2020 13:55
В марте в регионе работодатели сократили 537 человек. Как сообщил сегодня председатель комитета труда и занятости Волгоградской области Дмитрий Локтионов, по результатам апреля ожидается небольшое увеличение сокращенных сотрудников. Но это не критичные цифры, пояснил чиновник. Речь идет о показателе примерно 0,06% от количества рабочей силы.
В то же время в регионе ожидаются более существенные сокращения. Заявки на высвобождение 2700 человек подали несколько организаций. Это служба судебных приставов – около 1 тысячи человек. Правда, многие из сокращенных получат возможность продолжить работу в результате реорганизации службы. С частью сотрудников решило расстаться руководство «Себряковцемента» из Михайловского района.
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