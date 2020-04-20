Общество

Волгоградские чиновники оценили дистанционные мучения школьников как «мощный толчок» образованию

Общество 20.04.2020 19:40
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20.04.2020 19:40


Итоги двухнедельного дистанционного обучения в школах Волгограда подвели специалисты городского департамента по образованию и депутаты комитета по образованию, культуре, молодежной политике Волгоградской городской думы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы. 
Напомним,  с 3 апреля 2020 года – в связи с риском распространения короновируса – учащиеся всех школ Волгограда переведены на дистанционное обучение. Встречая новый год, никто и представить себе не мог, что через каких-то три месяца образование перейдёт в режим онлайн, – отмечают педагоги. Вместе с тем, внештатная ситуация стала мощным толчком к инновационному развитию образования в целом, цитата из пресс-релиза. В рамках национального проекта «Образование» введение «Цифровой школы» планировалось к концу 2024 года. Теперь у образовательных учреждений уже появился значительный опыт в этом направлении и возможность для его систематизации.
"Дистанционное обучение в школах Волгограда внедрялось давно, многие педагоги имеют сертификаты об обучении. Но такого массового и быстрого перехода в виртуальную реальность школа никогда не знала. На подготовку было только две недели. Перестраивать пришлось все процессы, в том числе и управленческие. В этих условиях принимать решения нужно было быстро и эффективно: подготовить учителей к работе в интернет-пространстве, мобилизовать учеников на учебу вне класса, настроить родителей на выполнение не привычных для них задач, обеспечить процесс нормативно-правовой базой", – комментирует руководитель департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Радченко.
Какие же средства используются учителями в школах Волгограда? Прежде всего, это такие платформы, как ГИС «Образование», «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа» –  для проведения интерактивных уроков по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. В активе волгоградских педагогов –– российская online-платформа Учи.ру; образовательный online-ресурс «ЯКласс», позволяющий проводить электронные тестирования и генерировать задания, уникальные для каждого ученика;  образовательная online-платформа для школьников, их родителей и учителей «Фоксфорд», Школа Maximum; онлайн-курсы образовательного центра  Сириус; сервисы Skype, Zoom для видеоконференций.
В процессе дистанционного обучения активно применяются облачные технологии (онлайн-тестирование, онлайн-презентации и т.д.) для передачи, сбора и обработки больших объемов информации (Google диск, Yandex диск, OneDrive и т.д., ), а также используются возможности Viber и Whatsapp, подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Между тем, в пресс-релизе не сообщается о проблемах, с которыми столкнулись  школьники при дистанционном обучении. Неслучайно его уже назвали «дистанционным мучением». Как показала практика, некоторые учителя решили ограничиться отправкой заданий по электронной почте без объяснения предмета с применением видеотехнологий, а некоторые педагоги заставляли учеников снимать чуть ли не фильмы о том, как они с родителями делают зарядку. Ранее зампредседателя комитета информационных технологий Алексей Кидалов признал, что система дистанционного обучения не была рассчитана на одновременный заход более 100 тысяч пользователей и обвинил родителей, вынужденных контролировать этот процесс из-за постоянно возникающих сбоев,  в ее обрушении. 

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