В Волгоградской области суды объявляют бой инфекциям и крысам

Общество 20.04.2020 15:14
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20.04.2020 15:14
В зданиях судов Волгоградской области готовятся выполнить комплекс работ по борьбе с инфекциями и мелкими грызунами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на обработку химическими препаратами залов заседаний и прочих помещений в судах выделено свыше 670 тысяч рублей. Такова начальная цена электронного аукциона по поиску исполнителя работ. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция зданий районных, городских судов и Волгоградского гарнизонного военного суда должны проводиться ежемесячно с мая по декабрь текущего года. Всего в перечне - 44 объекта.
Напомним, в середине марта суды Волгоградской области по распоряжению Верховного суда РФ из-за распространения коронавируса перешли на особый режим работы. В частности, теперь рассматриваются только категории дел безотлагательного характера. Судам рекомендовано проводить заседания при помощи видеоконференцсвязи.
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