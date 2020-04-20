В Волгоградской области суды объявляют бой инфекциям и крысам





В зданиях судов Волгоградской области готовятся выполнить комплекс работ по борьбе с инфекциями и мелкими грызунами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на обработку химическими препаратами залов заседаний и прочих помещений в судах выделено свыше 670 тысяч рублей. Такова начальная цена электронного аукциона по поиску исполнителя работ. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция зданий районных, городских судов и Волгоградского гарнизонного военного суда должны проводиться ежемесячно с мая по декабрь текущего года. Всего в перечне - 44 объекта.

Напомним, в середине марта суды Волгоградской области по распоряжению Верховного суда РФ из-за распространения коронавируса перешли на особый режим работы. В частности, теперь рассматриваются только категории дел безотлагательного характера. Судам рекомендовано проводить заседания при помощи видеоконференцсвязи.