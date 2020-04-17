Общество 17.04.2020 08:11
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17.04.2020 08:11
Житель Среднеахтубинского района оштрафован районным судом за то, что на улице употреблял спиртное во время действия ограничительных мер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, мужчина признался, что знал о том, что нельзя покидать жилище без уважительных причин. Но сослался на то, что долго сидел дома и не выдержал – решил выйти на улицу и выпить. Теперь ему придется заплатить тысячу рублей за совершение административного правонарушения.
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