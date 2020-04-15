Дешево и сердито: в Волгоградской области освоили «уникальный» способ ремонта дорог











Щедрые порции песка забрасывают рабочие в огромные ямы на дорогах Жирновска. Острый видеорепортаж из жизни отдаленного городского поселения на севере Волгоградской области в редакцию ИА "Высота 102" прислали местные жители. Мужчины с лопатами в руках бойко забрасывают песок в асфальтовые дыры и заботливо притаптывают его ногами.





Жирновчане предположили, что улице 35 лет Победы и расположенным по соседству удивительно повезло с обновлением проезжей части в свете предстоящей юбилейной даты окончания Великой Отечественной войны.

Горожане по достоинству оценили изобретательность местных дорожников, которые в отсутствии финансирования готовы пойти еще и не на такой креатив.

В администрации Жирновского района информагентству пояснили, что такая временная мера применяется на аварийно-опасных участках дорог. В самое ближайшее время на данных улицах, а также ряде других, стартует ямочный ремонт.



