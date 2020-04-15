Под Волгоградом рецидивист облил бензином и чуть не сжег свою дочь





Семейный конфликт в Краснослободске Волгоградской области чуть не закончился убийством. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 48-летний ранее неоднократно судимый мужчина поругался со своей 26-летней дочерью. В результате он облил родственницу бензином и угрожал ее поджечь зажигалкой.

Дебошира повязали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 УР РФ "Угроза убийством". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное жителю Краснослободска грозит до 2 лет лишения свободы.



