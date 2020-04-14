Ветераны Волгоградского алюминиевого завода получают продуктовые наборы





Продуктовые наборы получают ветераны Волгоградского алюминиевого завода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, мероприятие проходит в рамках акции «Время помогать» для пожилых ветеранов компании старше 70 лет в 12 городах присутствия Русала.

По словам ветерана ВгАЗа Марии Комаричевой , помощь оказалась очень своевременной и пополнила запасы продовольствия. Бывшие заводчане говорят, что продуктовые наборы позволят им оставаться дома в условиях самоизоляции и сохранить здоровье, ведь в них есть все необходимое: макароны, тушенка, гречка, молоко, масло и многое другое.

"Несмотря на непростую обстановку, завод продолжает работать в прежнем режиме, - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, - и в этом – немалая заслуга тех, кто в свое время заложил прочный фундамент предприятия".

В Волгограде акция «Время помогать» продлится до конца месяца. За это время волонтеры предприятия объедут порядка 900 человек и передадут более 13 тонн продуктов. В настоящее время продуктовые наборы уже доставлены по 400 адресам.

Программы корпоративного волонтерства Русала запущены в 2010 году по инициативе Олега Дерипаски.



