Ветераны Волгоградского алюминиевого завода получают продуктовые наборы

Общество 14.04.2020 10:55 Новости компаний
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14.04.2020 10:55 Новости компаний
Продуктовые наборы получают ветераны Волгоградского алюминиевого завода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, мероприятие проходит в рамках акции «Время помогать» для пожилых ветеранов компании старше 70 лет в 12 городах присутствия Русала.
По словам ветерана ВгАЗа Марии Комаричевой , помощь оказалась очень своевременной и пополнила запасы продовольствия. Бывшие заводчане говорят, что продуктовые наборы позволят им оставаться дома в условиях самоизоляции и сохранить здоровье, ведь в них есть все необходимое: макароны, тушенка, гречка, молоко, масло и многое другое.
"Несмотря на непростую обстановку, завод продолжает работать в прежнем режиме, - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, - и в этом – немалая заслуга тех, кто в свое время заложил прочный фундамент предприятия".
В Волгограде акция «Время помогать» продлится до конца месяца. За это время волонтеры предприятия объедут порядка 900 человек и передадут более 13 тонн продуктов. В настоящее время продуктовые наборы уже доставлены по 400 адресам.
Программы корпоративного волонтерства Русала запущены в 2010 году по инициативе Олега Дерипаски.
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