Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеру





Сегодня жители Волгограда наблюдают клубы дыма на противоположном берегу Волги, где тушат крупный ландшафтный пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Среднеахтубинском районе вблизи озера Широкое горит сухая растительность.

Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в оперативные службы около 14:30. В настоящее время пожарные расчеты тушат очаги возгорания. Сильный ветер осложняет работу. Сообщается, что угрозы населенным пунктам и городу Краснослободску нет.

UPD: в 16:15 объявлено о локализации пожара у озера Широкое.