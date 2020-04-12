Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеру

Происшествия 12.04.2020 15:56
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12.04.2020 15:56
Сегодня жители Волгограда наблюдают клубы дыма на противоположном берегу Волги, где тушат крупный ландшафтный пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Среднеахтубинском районе вблизи озера Широкое горит сухая растительность.
Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в оперативные службы около 14:30. В настоящее время пожарные расчеты тушат очаги возгорания. Сильный ветер осложняет работу. Сообщается, что угрозы населенным пунктам и городу Краснослободску нет.
UPD: в 16:15 объявлено о локализации пожара у озера Широкое.
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