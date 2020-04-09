Общество

По данным исследования Сбербанка, в Волгоградской области растёт доля безналичных платежей

Общество 09.04.2020 21:19 Новости компаний
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09.04.2020 21:19 Новости компаний


Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в I кв. 2020 г. доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. г/г. Впервые порог 50% был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 г. уже не опустятся ниже этого значения.  В Волгоградской области доля безналичного торгового оборота в  1 кв. 2020 г. составила 51,12 %. 
В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением.
В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 3,4 п. п. г/г. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране.
Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%. 
В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года. 
Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет.  
За первую неделю апреля 2020 доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в I кв., являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду прошлого года). 
Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», в I кв. отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 11% г/г, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала.

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