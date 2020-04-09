Общество

Лекарства подорожали в Волгоградской области

Общество 09.04.2020 08:47
0
09.04.2020 08:47


В Волгоградской области подорожали ряд препаратов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Так, по информации ведомства за прошедшую неделю увеличилась стоимость  анальгина на 8,73% (14,29 рублей за 10 таблеток),  валокардина – на 7,14% (156,78 рублей за 20 мл),  бромгексина – на 3,61% (37,31 рублей за 10 драже по 8 мг), поливитаминов – на 6,35% (53,8 рубля за 10 штук). Также поднялась почти на 8% цена капель для глаз – офтан катахрома (393 рубля), линекса, ренни и других препаратов. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
09.04.2020 11:07
Общество 09.04.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2020 10:39
Общество 09.04.2020 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2020 09:35
Общество 09.04.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 17:39
Общество 08.04.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 15:26
Общество 08.04.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 15:20
Общество 08.04.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 14:28
Общество 08.04.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 14:06
Общество 08.04.2020 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 13:26
Общество 08.04.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 11:21
Общество 08.04.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2020 09:25
Общество 08.04.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 19:28
Общество 07.04.2020 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 16:12
Общество 07.04.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 15:50
Общество 07.04.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 14:37
Общество 07.04.2020 14:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:07
В центре Волгограда на главный купол собора Александра Невского подняли крестСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные распискиСмотреть фотографии
10:02
Глава КФХ в Волгоградской области устроил вестерн на поле: трое в больницеСмотреть фотографии
09:59
«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
На техподдержку ситуационного центра губернатора Волгоградской области выделено 48 млн рублейСмотреть фотографии
08:47
Лекарства подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
"Плакать хочется": замгубернатора Волгоградской области объяснил метаморфозы с ценами на лукСмотреть фотографии
19:48
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в WinkСмотреть фотографии
18:13
Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговуюСмотреть фотографии
17:39
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФСмотреть фотографии
17:34
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработныхСмотреть фотографии
16:55
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-19Смотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктамиСмотреть фотографии
15:50
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейкиСмотреть фотографии
15:41
«Открытие Research»: цены на жилье в Волгоградской области к концу 2020 года могут снизиться на 5-10% из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:28
Молодой волгоградке грозит 8 лет за продажу "Волшебных бобов"Смотреть фотографии
15:26
Волгоградцам напомнили о возможностях платить за ЖКХ дистанционно и без комиссииСмотреть фотографии
15:20
Военные показали скоростную стройку инфекционной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Замену иностранцам-овощеводам власти Волгоградской области будут искать в Дагестане и ЧувашииСмотреть фотографии
14:10
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 годаСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградскую область поступили новые аппараты ИВЛСмотреть фотографии
13:26
Многодетной матери в Волгоградской области отказали в соцподдержкеСмотреть фотографии
12:59
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минутСмотреть фотографии
12:05
ПСБ перенесет дату платежа по кредитамСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-19Смотреть фотографии
11:34
Чиновникам Волгоградской области разрешили штрафовать граждан за нарушение самоизоляцииСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области подсчитали потери населения до начала пандемииСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области на День России соберут несколько тысяч человекСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде парикмахера поймали за работой во время пандемииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 