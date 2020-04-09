Лекарства подорожали в Волгоградской области

Общество 09.04.2020 08:47
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09.04.2020 08:47
В Волгоградской области подорожали ряд препаратов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Так, по информации ведомства за прошедшую неделю увеличилась стоимость анальгина на 8,73% (14,29 рублей за 10 таблеток), валокардина – на 7,14% (156,78 рублей за 20 мл), бромгексина – на 3,61% (37,31 рублей за 10 драже по 8 мг), поливитаминов – на 6,35% (53,8 рубля за 10 штук). Также поднялась почти на 8% цена капель для глаз – офтан катахрома (393 рубля), линекса, ренни и других препаратов.
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