«ЕвроХим» работает на опережение: в компании создан оперативный штаб, сотрудников переводят на удаленный режим работы
Общество 06.04.2020 11:13
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06.04.2020 11:13
В компании «ЕвроХим» введены в действие предупредительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Создан и действует оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции(COVID-19).
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, возглавляет работу штаба генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. В состав оперативной группы вошли исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и руководители других предприятий компании «ЕвроХим».
Главная задача штаба – координация предупредительных действий сотрудников, взаимодействие с органами и организациями, осуществляющими федеральный государственный санитарноэпидемиолоrическийнадзор, органами исполнительной властисубъектаРоссийской Федерации.
Напомним, на Гремячинском ГОКе уже введены и действуют строгие меры безопасности.
Часть сотрудников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - около 50% численного состава всех подразделений компании - переведена на удаленный режим работы с сохранением заработной платы и всех социальных гарантий. Коллеги сохраняют рабочий настрой и поддерживают друг друга во флэш-мобе #eurochemstayhome.
Для работников, попавших в трудную жизненную ситуацию, или испытывающих сложности с адаптацией к работе в новых условиях, действует горячая линия консультаций и помощи психолога. Кроме того, в рамках дополнительного медицинского страхования для сотрудников организована возможность пользоваться услугами телемедицины.
На рабочие места, расположенные непосредственно на промплощадке комбината, выходят только сотрудники, чьи трудовые обязанности подразумевают нахождение на объектах ГОКа.
Доступ к рабочим местам возможен только после прохождения термометрии, персонал снабжен защитными масками, проводится регулярная частая дезинфекция помещений, предметов и рабочих поверхностей. Во всех общественных помещениях комбината нанесена разметка и развешены афиши, предупреждающие о необходимости соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. В столовой действует запрет на нахождение за одним столом более одного человека.
«Надеемся, что строгие меры предосторожности помогут нам предотвратить занос и распространение инфекции на нашем предприятии и защитить наших близких, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». – Мы скрупулезно следуем правилам безопасности и призываем всех последовать нашему примеру».
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