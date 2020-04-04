Для работающих волгоградцев открывают троллейбусный спецмаршрут

Общество 04.04.2020 10:13
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04.04.2020 10:13
В Волгограде с понедельника будет работать специальный троллейбусный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на этом троллейбусе работающие волгоградцы смогут доехать до своих организаций и предприятий, которые продолжают функционировать.
Троллейбусный маршрут свяжет северную и западную часть города – подвижной состав будет курсировать от микрорайона Спартановка до больничного комплекса через Первую продольную и улицу Комсомольскую.
Напомним, специальные маршруты – 10 автобусных, один трамвайный и один троллейбусный - на период действия в городе режима самоизоляции временно заменили регулярные пассажирские направления общественного транспорта. Спецмаршруты предназначены для тех, кто не имеет возможности трудиться удаленно и обязан выходить на работу.
Кроме того, в областном центре продолжают выполнять рейсы электропоезда, идущие от станции «Шпалопропитка» до станции «Тракторная Пассажирская», а для жителей острова Сарпинского дважды в день работает речной маршрут от пристани «Руднева».
Ежедневно на временные маршруты утром и вечером выходит свыше 200 единиц подвижного состава, напомнили в администрации Волгограда.
Ситуация со спецрейсами находится под постоянным контролем, заверили в мэрии. В резерве имеется дополнительный транспорт, готовый в любое время выйти на линию. Однако волгоградцы жалуются на переполненные салоны общественного транспорта и невозможность соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.
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