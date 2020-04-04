Для работающих волгоградцев открывают троллейбусный спецмаршрут





В Волгограде с понедельника будет работать специальный троллейбусный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на этом троллейбусе работающие волгоградцы смогут доехать до своих организаций и предприятий, которые продолжают функционировать.

Троллейбусный маршрут свяжет северную и западную часть города – подвижной состав будет курсировать от микрорайона Спартановка до больничного комплекса через Первую продольную и улицу Комсомольскую.

Напомним, специальные маршруты – 10 автобусных, один трамвайный и один троллейбусный - на период действия в городе режима самоизоляции временно заменили регулярные пассажирские направления общественного транспорта. Спецмаршруты предназначены для тех, кто не имеет возможности трудиться удаленно и обязан выходить на работу.

Кроме того, в областном центре продолжают выполнять рейсы электропоезда, идущие от станции «Шпалопропитка» до станции «Тракторная Пассажирская», а для жителей острова Сарпинского дважды в день работает речной маршрут от пристани «Руднева».

Ежедневно на временные маршруты утром и вечером выходит свыше 200 единиц подвижного состава, напомнили в администрации Волгограда.

Ситуация со спецрейсами находится под постоянным контролем, заверили в мэрии. В резерве имеется дополнительный транспорт, готовый в любое время выйти на линию. Однако волгоградцы жалуются на переполненные салоны общественного транспорта и невозможность соблюдать социальную дистанцию в 1 метр.



