Автомобиль перевернулся на скорости в центре Волгограда

Происшествия 03.04.2020 20:02
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03.04.2020 20:02
ДТП произошло на проспекте Ленина в районе педуниверситета, сообщает ИА "Высота 102". По предварительным данным, перевернулся автомобиль "Skoda". Очевидцы утверждают, что причиной аварии стали "гонки" других участников движения. Информация уточняется в полиции.
Автор видео Тамраз Чопсиев.
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