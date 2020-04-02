В Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»





Сегодня, 2 апреля видеосервис Wink запускает эксклюзивную цифровую премьеру романтической драмы «Лед-2», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком»

Посмотреть продолжение нашумевшего фильма о фигуристке Наде и хоккеисте Саше — прекрасный способ скрасить время во время самоизоляции.

Успех фильма«Лед», вышедший в 2018 году, превзошел все ожидания. Картина стала настоящим народным кинохитом. Поэтому не удивительно, что история любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, требовала продолжения. Режиссером второй части стал Жора Крыжовников.

В фильме «Лед 2» вновь собрался мощнейший актерский состав. К артистам из первой картины Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная актриса Вита Корниенко.

Во второй части фильма Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.

Съемки фильма начались в марте 2019 года на Байкале. Природа там настолько уникальна, что передать её на экране можно только с помощью реальных кадров со знаменитого озера. А вот весь Иркутск, в котором разворачивается действие фильма, снимался уже в Москве. Из-за невероятно теплого декабря все сцены для съемки на улице пришлось засыпать искусственным снегом.

Wink—цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).



