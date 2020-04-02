В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс





Изменения в Социальный кодекс Волгоградской области внесены в части питания школьников, которые в разгар пандемии были отправлены по домам. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на принятые 1 апреля областной думой изменения, в период нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, на территории Волгоградской области будет предоставляться частичная компенсация стоимости питания из расчета 20 рублей на одного обучающего.

В Волгоградской областной думе пояснили, что в период дистанционного обучения детей их обеспечат продуктовыми наборами, что станет дополнительным подспорьем для семей. Данной мерой поддержки будет охвачено порядка 100 тысяч школьников.

Отметим, что решение о доставке школьникам бесплатных продуктовых наборов приняла в конце марта текущего года и Волгоградская городская дума. Ранее сообщалось, что такое нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников.

Школьники Волгоградской области ушли на каникулы еще в конце марта. С 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе введен режим полной самоизоляции.



