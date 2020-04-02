В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс

Общество 02.04.2020 09:46
0
02.04.2020 09:46
Изменения в Социальный кодекс Волгоградской области внесены в части питания школьников, которые в разгар пандемии были отправлены по домам. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на принятые 1 апреля областной думой изменения, в период нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, на территории Волгоградской области будет предоставляться частичная компенсация стоимости питания из расчета 20 рублей на одного обучающего.
В Волгоградской областной думе пояснили, что в период дистанционного обучения детей их обеспечат продуктовыми наборами, что станет дополнительным подспорьем для семей. Данной мерой поддержки будет охвачено порядка 100 тысяч школьников.
Отметим, что решение о доставке школьникам бесплатных продуктовых наборов приняла в конце марта текущего года и Волгоградская городская дума. Ранее сообщалось, что такое нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников.
Школьники Волгоградской области ушли на каникулы еще в конце марта. С 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе введен режим полной самоизоляции.
Реклама
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая02.04.2020 11:24
Общество 02.04.2020 11:24
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе02.04.2020 11:20
Общество 02.04.2020 11:20
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"02.04.2020 10:24
Общество 02.04.2020 10:24
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции02.04.2020 10:08
Общество 02.04.2020 10:08
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус02.04.2020 10:01
Общество 02.04.2020 10:01
Рынок труда в Волгоградской области умирает02.04.2020 08:22
Общество 02.04.2020 08:22
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции01.04.2020 21:50
Общество 01.04.2020 21:50
Только за похоронным пособием пустят в отделения Пенсионного фонда Волгоградской области01.04.2020 18:35
Общество 01.04.2020 18:35
Жителей Волгоградской области обязали выкидывать мусор со справкой01.04.2020 16:40
Общество 01.04.2020 16:40
Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской области01.04.2020 16:38
Общество 01.04.2020 16:38
В Волгограде из громкоговорителей оповещают о режиме самоизоляции01.04.2020 14:47
Общество 01.04.2020 14:47
Два теплохода вывезли дачников с острова Сарпинский в Волгограде01.04.2020 14:42
Общество 01.04.2020 14:42
Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородом01.04.2020 12:24
Общество 01.04.2020 12:24
Волгоградская область перенимает "зеленый" опыт Европы в борьбе с коронавирусом01.04.2020 10:59
Общество 01.04.2020 10:59
В Волгограде из-за нарушителей режима самоизоляции пускают резервные автобусы01.04.2020 10:50
Общество 01.04.2020 10:50
Реклама