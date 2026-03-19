Регпарламент назначил шесть мировых судей





Сегодня, 19 марта, на заседании Облдумы были назначены шестеро мировых судей. Трое судей назначены без ограничения срока полномочий, еще трое – на трехлетний срок полномочий.

На должность мирового судьи судебного участка №57 Камышинского района назначена Ольга Голинко. Ольга Ковалева была назначена судьей судебного участка №32 Ленинского района. Александра Сергеева станет судьей судебного участка №28 Городищенского района. Они приступят к работе уже с 01 апреля.

На трехлетний срок назначена в судебный участок №98 Красноармейского района Вера Антипова. На тот же срок назначены Екатерина Гасымова и Владимир Фокин - в судебные участки №50 Серафимовичского района и №40 Новоаннинского района соответственно.

Всего за этот год уже областной Думой было назначено 8 мировых судей.