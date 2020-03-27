Маски-шоу устроили депутаты на заседании Волгоградской гордумы











Сегодня большинство депутатов Волгоградской городской думы пришли на заседание в масках. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», никаких тебе «обнимашек» и рукопожатий, что накануне смело демонстрировали их «старшие товарищи» из областной думы. Меры индивидуальной защиты депутаты приняли в связи с опасной ситуацией из-за распространения коронавируса.





Среди присутствующих выделялся первый заместитель председателя городской думы Андрей Гимбатов - он вел заседание в модной черной маске. По словам депутатов, дефицитные нынче маски были изъяты из домашних запасов. Сергей Сидельников прибегнул к двойной защите - кроме маски, он надел еще и резиновые перчатки.





На рабочий настрой необычная экипировка депутатов не повлияла. Сегодня Волгоградская городская дума приняла решение об обеспечении учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих право на бесплатное питание в школах, продуктовыми наборами. Нововведение коснется более чем 27 тысяч волгоградских школьников.





Такие наборы будут выделены всем детям, обучающимся в первых классах начальной школы, детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям, состоящих на учете у фтизиатра, школьникам с ограниченным здоровьем, детям-инвалидам, а также учащимся образовательных учреждений, имеющих интернат.





Выдача продуктовых наборов будет осуществляться через учебные учреждения. Речь идет не о готовых блюдах школьного меню, а именно о продуктах – крупах, макаронах, консервах, сладостях, соках - тем, что рекомендует обычно в подобных ситуациях Роспотребнадзор.



