Общество 30.03.2020 14:38
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30.03.2020 14:38
Член Совета Федерации Сергей Горняков заявил на сегодняшней встрече губернатора Андрея Бочарова и волгоградских единороссов о намерении партийцев закупить средства дезинфекции для медицинских учреждений, работающих на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», сенатор напомнил, что ранее партия уже оказывала помощь медицинским работникам. В частности, в 2018 году закупалась спецодежда и системы видеофиксации для сотрудников скорой помощи, когда они в этом нуждались. Сегодня все жалуются, что не хватает дезинфицирующих средств, пояснил Сергей Горняков.
«Мы в ближайшее время закупим дезинфицирующие средства и передадим во все те лечебные учреждения, которые работают с населением. Где ходят, общаются, работают на передовой», - сказал он.
На встрече также призвали все политические силы последовать примеру «Единой России». Было отмечено, что в настоящее время среди медработников региона – около 2,5 тысячи членов партии «Единая Россия». О важной роли «Единой России» в борьбе с «вызовом времени» - эпидемией коронавируса – заявил и губернатор Волгоградской области.
Сколько именно средств дезинфекции волгоградские единороссы готовы передать больницам, Сергей Горняков не уточнил. По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается. Между тем, на ежедневных брифингах, которые по теме коронавируса проводят чиновники администрации Волгоградской области, не сообщалось о проблемах, испытываемых медицинскими учреждениями.
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