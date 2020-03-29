Общество

Волгоградец требовал с чиновников 600 триллионов за плохое лечение

Общество 29.03.2020 18:41
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29.03.2020 18:41


Житель Волгограда сформулировал требования и вновь заявил иск в суд на 600 триллионов рублей к администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Центральный районный суд со второй попытки рассмотрел это дело и отказал заявителю в компенсации морального вреда. 
Напомним, что в сентябре 2019 года этот же гражданин подавал аналогичный иск в Центральный районный суд Волгограда, но тогда заявление волгоградца было оставлено без движения. Суд дал ему время устранить недостатки и яснее сформулировать свои претензии к администрации региона.
Гражданин обратился в суд иском к администрации Волгоградской области о возмещении убытков в  размере 600 000 000 000 000 рублей, взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей за каждый день причинения неимущественного вреда, начиная с 18 июня 1980 года по день защиты и восстановления его прав, причиненных бездействием ответчика.
Волгоградец указал, что ему не выдаются медицинские изделия, лекарственные препараты, отсутствует лечение с 19 декабря 2012 года по настоящее время. Таким образом, как указано в иске, гражданину причинен вред жизни и здоровью, достоинству его личности. Сам гражданин на суд не пришел, дело было рассмотрено без него.
Суд посчитал, что с учетом заявленных исковых требований гражданину следовало указать обстоятельства, при которых ему причинен вред, представить доказательства, подтверждающие факт причинения ему убытков, морального вреда в результате противоправных действий (бездействия) ответчика, наличие причинно-следственной связи между их действиями (бездействием) и наступившими неблагоприятными последствиями.
С учетом того, что таких доказательств и документов, подтверждающих причинение истцу убытков и морального вреда, представлено не было, его требования были оставлены без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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