Общество

«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей

Общество 30.09.2019 15:34
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30.09.2019 15:34


"Должны за всё", видимо, таким принципом руководствовался житель Волгограда, подавший в суд иск о взыскании с администрации Волгоградской области астрономической суммы - 600 триллионов рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционной определение Волгоградского областного суда, исковое заявление волгоградца о взыскании убытков и компенсации морального вреда Центральным районным судом было оставлено без движения. Заявителю предоставлено время для исправления недостатков. По решению суда, волгоградцу необходимо указать, какими действиями (бездействиями) ответчик причинил ему вред, указать, в чем выражаются убытки, предоставить их расчет, а также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда, рассмотрев частную жалобу волгоградца, оставила решение Центрального районного суда без изменения.
Отметим, что гражданин обратился в суд иском к администрации Волгоградской области о возмещении убытков в  размере 600000000000000 рублей, взыскании компенсации морального вреда в размере 100000 рублей за каждый день причинения неимущественного вреда, начиная с 18 июня 1980 года по день защиты и восстановления его прав. В чем суть претензий гражданин, видимо, не указал.

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