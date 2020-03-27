Общество

Налоговики Волгоградской области уходят в онлайн

Общество 27.03.2020 16:36
0
27.03.2020 16:36


В Волгоградской области с 30 марта по 3 апреля полностью приостановлен прием налогоплательщиков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, в целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на неделю прекращен прием граждан в операционных залах инспекций. Ранее прием в операционных залах осуществлялся по предварительной записи. Сейчас все услуги можно получить, но дистанционно.
Для этого на сайте ФНС России (www.nalog.ru) функционирует более 60 сервисов, самым востребованным из которых является "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". С помощью данного сервиса можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" можно не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись по телефонам отделов инспекций, расположенным на сайте в разделе "Контакты" или Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.
УФНС России по Волгоградской области также сообщает, что начиная с 28 марта в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области временно до особого распоряжения приостановлен прием граждан в субботние дни.
Налоговики Волгоградской области просят с пониманием отнестись к особому режиму работы, позаботиться о своем здоровье, соблюдать рекомендации по профилактике и недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и максимально использовать электронную форму взаимодействия с налоговым органами.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 15:34
Общество 27.03.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2020 13:14
Общество 27.03.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 12:25
Общество 27.03.2020 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 12:01
Общество 27.03.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 10:31
Общество 27.03.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2020 10:09
Общество 27.03.2020 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 20:43
Общество 26.03.2020 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 13:54
Общество 26.03.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 13:12
Общество 26.03.2020 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2020 11:24
Общество 26.03.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2020 11:08
Общество 26.03.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2020 10:22
Общество 26.03.2020 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкойСмотреть фотографии
17:03
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чищеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайнСмотреть фотографии
16:26
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:10
Жители Волгоградской области ждут массовой проверки на коронавирусСмотреть фотографии
15:49
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭСмотреть фотографии
15:41
Охотник ответит за убийство сибирской косули в природном парке «Нижнехоперский»Смотреть фотографии
15:34
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделюСмотреть фотографии
14:22
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафикаСмотреть фотографии
13:14
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.00Смотреть фотографии
12:08
Среди заболевших - ребенок: коронавирус выявлен еще у троих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
11:43
Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом сектореСмотреть фотографии
10:50
Черного лесоруба поймали в Волгоградской области полиция и УФСБСмотреть фотографии
10:31
Маски-шоу устроили депутаты на заседании Волгоградской гордумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде Почта России не принимает заказные письмаСмотреть фотографии
10:00
Юрий Чехов: Главная задача – сохранить трудовые коллективыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде отправленным по домам школьникам готовят продуктовые наборыСмотреть фотографии
08:31
ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционноСмотреть фотографии
21:31
Волгоградские депутаты «чихали» на рекомендацию Минздрава по коронавирусуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
В дом многодетной семьи под Волгоградом вернулось теплоСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде сгорела полицейская «ГАЗель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 220-килограммовая женщина стала мамой здоровой дочкиСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде директор «дочки» «Пивовара» идет под суд за сокрытие 145 миллионов от государстваСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде с понедельника закрывают детские садыСмотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центрСмотреть фотографии
13:12
Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы СбербанкаСмотреть фотографии
12:50
Пандемия не повлияла на желание волгоградских депутатов спросить народ о времениСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 