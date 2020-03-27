Налоговики Волгоградской области уходят в онлайн

Общество 27.03.2020 16:36
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27.03.2020 16:36
В Волгоградской области с 30 марта по 3 апреля полностью приостановлен прием налогоплательщиков. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, в целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на неделю прекращен прием граждан в операционных залах инспекций. Ранее прием в операционных залах осуществлялся по предварительной записи. Сейчас все услуги можно получить, но дистанционно.
Для этого на сайте ФНС России (www.nalog.ru) функционирует более 60 сервисов, самым востребованным из которых является "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица". С помощью данного сервиса можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Подключиться к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица" можно не посещая инспекцию, с помощью подтвержденной учётной записи Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись по телефонам отделов инспекций, расположенным на сайте в разделе "Контакты" или Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.
УФНС России по Волгоградской области также сообщает, что начиная с 28 марта в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области временно до особого распоряжения приостановлен прием граждан в субботние дни.
Налоговики Волгоградской области просят с пониманием отнестись к особому режиму работы, позаботиться о своем здоровье, соблюдать рекомендации по профилактике и недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и максимально использовать электронную форму взаимодействия с налоговым органами.
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