Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусу

Общество 26.03.2020 10:22
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26.03.2020 10:22
Военные, полиция, МЧС, Росгвардия и Роспотребнадзор провели в Волгоградской области тактико-специальные учения по ликвидации очага заражения опасной инфекцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, все службы и ведомства на полигоне Лебяжье в Волгоградской области отрабатывали совместные действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Передовой отряд совершил марш в район обнаружения очага заражения. Специалисты бригады радиационной, химической и биологической защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.
В районе учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники. В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами.
В рамках учения организовано взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, был развернут оперативный штаб.
Сообщается, что в тактико-специальном учении, которое проводится с 24 по 28 марта, принимает участие более 500 военнослужащих ЮВО, а также задействовано более 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе: новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.
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