В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маски





Сотрудники организаций, которые контактируют с жителями, наконец, стали использовать личные средства защиты. Как сообщает ИА «Высота 102», в резиновых перчатках и масках теперь работают кондукторы в городских электричках. В таком же «прикиде» - и продавцы торговой сети «Радеж». На железнодорожном вокзале в Волжском сотрудники службы безопасности также в масках. Здесь оборудован уголок «безопасности» от коронавируса с дефицитным нынче антисептиком и бумажным полотенцем.





Между тем, медицинские маски и антисептик по-прежнему недоступны для волгоградцев по причине их отсутствия в аптеках. Хотя ранее в «Волгофарме» заявляли о ближайшем поступлении в розничную сеть медицинских масок многоразового использования. Однако горожане пока не дождались такого «подарка».



