Общество

В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маски

Общество 26.03.2020 09:49
0
26.03.2020 09:49


Сотрудники организаций, которые контактируют с жителями, наконец, стали использовать личные средства защиты. Как сообщает ИА «Высота 102», в резиновых перчатках и масках теперь работают кондукторы в городских электричках. В таком же «прикиде» - и продавцы торговой сети «Радеж». На железнодорожном вокзале в Волжском сотрудники службы безопасности также в масках. Здесь оборудован уголок «безопасности» от коронавируса с дефицитным нынче антисептиком и бумажным полотенцем.

Между тем, медицинские маски и антисептик по-прежнему недоступны для волгоградцев по причине их отсутствия в аптеках. Хотя ранее в «Волгофарме» заявляли о ближайшем поступлении в розничную сеть медицинских масок многоразового использования. Однако горожане пока не дождались такого «подарка».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
26.03.2020 10:22
Общество 26.03.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2020 17:33
Общество 25.03.2020 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.03.2020 14:56
Общество 25.03.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2020 11:38
Общество 25.03.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2020 10:31
Общество 25.03.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 17:52
Общество 24.03.2020 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 15:41
Общество 24.03.2020 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 14:41
Общество 24.03.2020 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2020 12:24
Общество 24.03.2020 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 11:26
Общество 24.03.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 10:06
Общество 24.03.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2020 10:03
Общество 24.03.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 20:15
Общество 23.03.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2020 16:59
Общество 23.03.2020 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2020 14:42
Общество 23.03.2020 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:22
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусуСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маскиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде сгорел грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
В Волгограде зафиксировано рекордное повышение цен на продуктыСмотреть фотографии
21:59
Олег Савченко: «Президент принял опережающие меры, чтобы помочь людям пережить трудные времена»Смотреть фотографии
21:33
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентамСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде огласили приговор похитителю автомагнитолСмотреть фотографии
17:33
Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:33
Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергииСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде убийцу полицейского взяли под арестСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
14:45
Для двух инфекционных больниц Волгограда закупают аппараты ИВЛСмотреть фотографии
14:19
Владимир Путин обратится к нации с обращением в связи с ситуацией по коронавирусуСмотреть фотографии
14:12
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде сотовый оператор торговал данными о разговорах абонентовСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде эпидемиологи закупают тест-системы для выявления впервые убившего человека хантавирусаСмотреть фотографии
13:13
Дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области передано в судСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейскимСмотреть фотографии
11:02
Мэр Волгограда возглавил городской штаб по борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде развернут госпиталь для прибывающих из-за рубежа потенциальных носителей коронавирусаСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитияхСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом женщина на «Ладе» протаранила «Лексус»Смотреть фотографии
09:47
В Волгограде футбольное поле «Зенита» восстановят при помощи имплантовСмотреть фотографии
09:44
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тарифСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области ширится армия безработныхСмотреть фотографии
08:27
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПКСмотреть фотографии
21:32
Санатории в регионах России переоборудуют для приема больных коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 