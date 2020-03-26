В городе Краснослободск Среднеахтубинского района дом на ул. Щорса, где проживает многодетная семья с тремя детьми, и 93-летняя бабушка, отключили от газа.

Как рассказала ИА «Высота 102» Антонина Рябчикова, мама троих детей, младшему из которых всего два годика, это произошло два дня назад. «Приехала машина, я кормила в это время младшего ребенка, и не сразу поняла, что они отключают газ. Я не знаю, что теперь делать – на улице холод, в доме - тоже. В одной комнате включили обогреватель, там все и живем. Но приготовить еду я не могу – у нас газовая плита. В доме еще живет 93-летняя бабушка. Никакого коронавируса не надо – уж лучше сразу от нас избавьтесь», - говорит в отчаянии Антонина.

По словам женщины, у ее семьи действительно с осени прошлого года есть долг перед газовиками. «Но текущую часть долга оплачивали. Буквально 16 марта заплатили около 2,5 тысячи рублей. Больше я не могу. В семье работает один муж. Если мы погасим долг, мне месяц нечем будет кормить детей», - рассказывает многодетная мама. По ее словам, полностью погасить задолженность она планировала летом, после окончания отопительного сезона. Женщина уже написала жалобу в прокуратуру Среднеахтубинского района. По словам Антонины, уже вчера заболели двое ее детей – старший 17-летний сын и младшая 2-летняя дочка. «Почему нельзя было подождать окончания отопительного сезона? Нам выкручивают руки – если не заплатим, мы просто замерзнем!», - говорит женщина.





В компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» пояснили, что отключили подачу ресурса в домовладение в соответствии с п.45 Правил поставки газа, согласно которым поставщик имеет права в одностороннем порядке приостанавливать исполнение обязательств по обеспечению газом с предварительным письменным уведомлением абонента в случае неоплаты или неполной оплаты газа в течение 2 расчетных периодов подряд. Кроме того, в компании заявили, что «не обладают информацией о том, что в данном домовладении проживает семья, имеющая статус многодетной».

«В свою очередь, как социально-ориентированная компания, общество ежемесячно уведомляет органы местного самоуправления об адресах, в которых планируется приостановка поставки газа, для оказания необходимых мер социальной поддержки. О планируемой приостановке поставки газа по адресу г. Краснослободск, ул. Щорса, д. 17 информация была направлена в администрацию Среднеахтубинского района 12 марта», - говорится в ответе на редакционный запрос. В связи с тем, что абонент (мама Антонины Рябчиковой – прим. ред. ИА «Высота 102») не выполняла обязательства по оплате за газ, 21 февраля ей было направлено заказное письмо с уведомлением о предстоящем приостановлении подачи газа после 13 марта, то есть за 20 дней до возможного приостановления подачи газа, пояснили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».

«Помимо официального уведомления, абонент был проинформирован об отключении посредством системы мгновенного обмена сообщениями по мобильной связи. Представителем общества была получена обратная связь от абонента в виде сообщения о готовности частичной оплаты задолженности. Но обещание так и не было выполнено в полном объеме», - пояснили в ведомстве. При этом в организации заявили, что в случае обращения абонента с заявлением о реструктуризации долга региональный поставщик газа может рассмотреть такую возможность.

Многодетная мама, между тем, утверждает, что газовики знали о том, что в доме живут несовершеннолетние дети, хотя, действительно, они прописаны в другом месте. «Никакого уведомления об отключении газа моя мама не получала. 23 марта, за день до того, как нас обрубили, маме на электронную почту пришло исковое заявление и предупреждение, что на нас подадут в суд, если в течение 5 дней мы не погасим задолженность в размере 6 тысяч 400 рублей. Но нам даже не дали это сделать! Причем сейчас сумма задолженности увеличилась уже в два раза. Каким образом? Если 23 марта была около 6 тысяч, то теперь с нас требуют почему-то уже 12 тысяч!», - едва не плачет Антонина.

Женщина уже не надеется, что ей удастся договориться с газовиками. «Со следующей неделе начинаются недельные каникулы, мы тут все просто перемерзнем. Сейчас такое тяжелое время в стране, государство собирается помогать семьям с детьми. Но тут за долг в несколько тысяч рублей, по сути, отыгрались на детях и бабушке», - говорит Антонина. - Если у нас есть власти, надеюсь, за нас заступятся. Если нет – ну что ж, будем судиться».



