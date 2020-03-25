В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитиях

Общество 25.03.2020 10:31
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25.03.2020 10:31
В общежитиях, подведомственных Минобрнауки РФ, усиливаются меры по содержанию помещений в соответствии с санитарными правилами и нормами, установленными в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ федерального ведомства получили волгоградские вузы. Также в общежитиях приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием проживающих студентов. Устанавливается график пользования помещениями санитарно-бытового назначения, кухнями во избежание большого количества проживающих. Заболевших жильцов общежития разрешено отселять на основании рекомендации врачей. Усиливается и пропускной контроль в студенческие общежития.
Ранее, напомним, сообщалось о том, что студенты волгоградских вузов переведены на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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