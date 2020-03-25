В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитиях





В общежитиях, подведомственных Минобрнауки РФ, усиливаются меры по содержанию помещений в соответствии с санитарными правилами и нормами, установленными в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ федерального ведомства получили волгоградские вузы. Также в общежитиях приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием проживающих студентов. Устанавливается график пользования помещениями санитарно-бытового назначения, кухнями во избежание большого количества проживающих. Заболевших жильцов общежития разрешено отселять на основании рекомендации врачей. Усиливается и пропускной контроль в студенческие общежития.

Ранее, напомним, сообщалось о том, что студенты волгоградских вузов переведены на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



