Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф

Телеком 25.03.2020 09:44
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25.03.2020 09:44
«Ростелеком» запускает в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф — «Трансформер». Идеальный пакет собрать просто — клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны. В пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять ингредиенты пакета можно каждый месяц, пока не сложится тот самый лучший коктейль.Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
«В обычных условиях пользователь подключает пакет, при этом даже не смотрит большинство включенных в него телеканалов, но платит за все. Плюс дополнительно оплачивает просмотр кино и сериалов из видеотеки. В идеальных условиях, которые создает Wink, пользователь подключает только те каналы, которые реально смотрит, причем в пакет уже входит большая коллекция отличных фильмов и сериалов. Wink доступен на любом экране и одновременно каждый член семьи может смотреть что-то свое», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
«Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами. По умолчанию в него входят коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может выбрать пять. Набор пакетов можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. А всего в Wink доступно более 260 телеканалов.
Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино, а также с подпиской на more.tv.
До конца июня в Wink действует акция, в рамках которой подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам за базовую цену. Это прекрасная возможность изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю и какие пять пакетов оставить в дальнейшем.
Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).
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