В колониях Волгоградской области отменили свидания

Общество 24.03.2020 17:52
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24.03.2020 17:52
В колониях и следственных изоляторах ФСИН России приостановлены длительные и краткосрочные свидания с арестованными и заключенными. Такое же ограничение действует и на территории Волгоградской области, пояснили ИА «Высота 102» в региональном УФСИН. Связаны эти ограничения в связи с проводимыми мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. В УФСИН просят родственников с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, уточнили в ведомстве.
Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
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