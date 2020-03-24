В колониях Волгоградской области отменили свидания





В колониях и следственных изоляторах ФСИН России приостановлены длительные и краткосрочные свидания с арестованными и заключенными. Такое же ограничение действует и на территории Волгоградской области, пояснили ИА «Высота 102» в региональном УФСИН. Связаны эти ограничения в связи с проводимыми мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. В УФСИН просят родственников с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, уточнили в ведомстве.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.



