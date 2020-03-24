В Волгограде расторгли договор продажи соцработнику квартиры пациента психинтерната





Ворошиловский районный суд признал недействительным договор купли-продажи квартиры 53-летнего инвалида I группы, страдающего психическим заболеванием. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с иском в суд обратилось надзорное ведомство, которое выявило данный факт в ходе проверки.

Установлено, что данный гражданин, более 33 лет состоящий на учете в связи с наличием психического заболевания, постоянно проживает в ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов". В сентябре 2017 года он заключил с работницей данного социального учреждения договор, по условиям которого якобы продал ей свою квартиру за 1 миллион рублей. При этом денег за недвижимость он не получил. Покупатель дала ему расписку о том, что в день заключения договора купли-продажи квартиры он занял ей в счет уплаты по договору 522 тысячи рублей, которые будут возвращены за счет средств материнского капитала.

Согласно заключению специалистов, мужчина дееспособный, но в момент совершения сделки находился в состоянии, исключающем способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Более того, обналичивание средств материнского капитала прямо противоречит нормам действующего законодательства.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи указанной квартиры недействительным и возложении обязанности возвратить имущество в собственность гражданина. Судом также удовлетворено ходатайство прокурора о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на спорный объект недвижимого имущества, а также запрета совершать с ним регистрационные и иные действия.

Решение в законную силу пока не вступило.



