Досрочно открывается навигация на Волго-Донском судоходном канале





Навигация на Волго-Донском судоходном канале откроется с 24 марта, а не с 1 апреля, как планировалось ранее. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо, которое поступило руководителю ФБУ «Администрация Волго-Дон» из Росморречфлота.





В документе сообщается, что в связи с благоприятными метеорологическими условиями и технической готовностью гидротехнических сооружений, а также обращениями от грузовладельцев, судоходных и стивидорных компаний, Росморречфлот считает возможным согласовать открытие навигации раньше срока. Речь идет об участке водного пути от р. Волга (подходной канал шлюза №1) до р. Дон (устье 132 канала (шлюз №15)) и начало судопропуска через шлюзы №№1-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы с 24 марта 2020 года.

Волго-Донской канал, расположенный на территории Волгоградской области, соединяет реку Волга с рекой Дон. Канал берет свое начало в Волгограде, где расположен шлюз №1 и шлюз №2, а с рекой Дон соединяется на западе Волгоградской области, в районе поселка Пятиморск, где расположен шлюз №13. Также в состав канала входят два шлюза, расположенные на реке Дон: шлюз №14 и шлюз №15 в городе Волгодонск Ростовской области.



