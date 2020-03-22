Волгоградцы заедали депрессию от коронавируса шашлыками

Общество 22.03.2020 11:33
0
22.03.2020 11:33
Любопытные данные опубликовал оперативный штаб Волгоградской области, созданный из-за угрозы распространения коронавируса. «В регионе по итогам субботы отмечен рост объемов закупок товаров по трем позициям: свинина в маринаде, лук и влажные салфетки. Спрос на остальные товары в пределах среднемесячных показателей. Правильный выбор: свежий воздух, шашлыки и никакой паники!», - говорится в сообщении штаба.
Напомним, в Волгоградской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасным вирусом. Под наблюдением медиков в условиях самоизоляции находятся 370 человек.
Реклама
В Волгограде появилась агитация за Конституцию с открытой датой голосования22.03.2020 09:23
Общество 22.03.2020 09:23
В Волжском после торгов по строительству детсада ожидаются «шумные разборки»21.03.2020 20:29
Общество 21.03.2020 20:29
Покупательский ажиотаж в Волгоградской области сходит на нет21.03.2020 16:28
Общество 21.03.2020 16:28
В Волжском выстраиваются очереди за бесплатной едой21.03.2020 12:56
Общество 21.03.2020 12:56
Волгоградским предпринимателям обещают помощь в решении проблем из-за коронавируса по телефону21.03.2020 11:20
Общество 21.03.2020 11:20
Волгоградские депутаты и сенаторы из-за коронавируса станут виртуальными для избирателей21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
В Волгограде работодатели снижают зарплату сотрудникам21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
Под Волгоградом СНТ соорудило поперек дороги «защиту от коронавируса»20.03.2020 20:57
Общество 20.03.2020 20:57
Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий из-за снега в Волгоградской области20.03.2020 18:27
Общество 20.03.2020 18:27
В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулем20.03.2020 13:50
Общество 20.03.2020 13:50
В Волгограде площадку перед областной больницей могут облагородить за 35 млн рублей20.03.2020 11:46
Общество 20.03.2020 11:46
В Волгограде вынесли приговор сиделке за жестокое убийство инвалида20.03.2020 11:38
Общество 20.03.2020 11:38
Волгоградцы могут пожаловаться на подорожавшие продукты20.03.2020 10:25
Общество 20.03.2020 10:25
На Центральной набережной Волгограда сузили дорогу до «бутылочного горлышка»20.03.2020 09:51
Общество 20.03.2020 09:51
Депутаты Волгоградской облдумы подсчитали стоимость новых льгот для участников войны20.03.2020 08:56
Общество 20.03.2020 08:56
Реклама