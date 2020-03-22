Волгоградцы заедали депрессию от коронавируса шашлыками





Любопытные данные опубликовал оперативный штаб Волгоградской области, созданный из-за угрозы распространения коронавируса. «В регионе по итогам субботы отмечен рост объемов закупок товаров по трем позициям: свинина в маринаде, лук и влажные салфетки. Спрос на остальные товары в пределах среднемесячных показателей. Правильный выбор: свежий воздух, шашлыки и никакой паники!», - говорится в сообщении штаба.

Напомним, в Волгоградской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасным вирусом. Под наблюдением медиков в условиях самоизоляции находятся 370 человек.



