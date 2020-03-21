Покупательский ажиотаж в Волгоградской области сходит на нет

Общество 21.03.2020 16:28
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21.03.2020 16:28
Торговые сети региона восстанавливаются после ажиотажного спроса на продукты. Как рассказали ИА «Высота 102» работники торговых сетей «Радеж», «Покупочка», «Магнит», люди, сделав запас продуктов, успокоились и берут в основном еду на текущее потребление. Сегодня уже редко можно увидеть покупателей с нагруженными доверху тележками с пачками макарон и мешками с сахаром и мукой. Устояли и цены на основные продукты. Например, в «Магните» продают 2-килограммовые пакеты с мукой высшего сорта за 39 рублей. Чего, впрочем, не скажешь о ценах на сахар и мясные консервы местного производителя – они увеличились от 10 до 20%.
Изрядно поредевшие еще на днях полки сегодня снова забиты крупами, растительным маслом, заморозкой. Впрочем, некоторые пробелы еще остались. Например, в магазинах «Радеж» наблюдаются перебои с солью. Но этот товар без проблем можно купить в других супермаркетах.
Между тем, напомним, власти заявляли, что в регионе создан двухмесячный запас продуктов, а цены находятся под контролем. Президент России Владимир Путин недавно посоветовал россиянам не набирать продуктов впрок.
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