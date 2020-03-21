Общество

Покупательский ажиотаж в Волгоградской области сходит на нет

Общество 21.03.2020 16:28
0
21.03.2020 16:28


Торговые сети региона восстанавливаются после ажиотажного спроса на продукты. Как рассказали ИА «Высота 102» работники торговых сетей «Радеж», «Покупочка», «Магнит»,  люди, сделав запас продуктов, успокоились и берут в основном еду на текущее потребление. Сегодня уже редко можно увидеть покупателей с нагруженными доверху тележками с пачками макарон и мешками с сахаром и мукой. Устояли и цены на основные продукты. Например, в «Магните» продают 2-килограммовые пакеты с мукой высшего сорта за 39 рублей. Чего, впрочем, не скажешь о ценах на сахар и мясные консервы местного производителя – они увеличились от 10 до 20%. 

Изрядно поредевшие еще на днях полки сегодня снова забиты крупами, растительным маслом, заморозкой. Впрочем, некоторые пробелы еще остались. Например, в магазинах «Радеж» наблюдаются перебои с солью. Но этот товар без проблем можно купить в других супермаркетах.
Между тем, напомним, власти заявляли, что в регионе создан двухмесячный запас продуктов, а цены находятся под контролем. Президент России Владимир Путин недавно посоветовал россиянам не набирать продуктов впрок. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
21.03.2020 12:56
Общество 21.03.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2020 11:20
Общество 21.03.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 20:57
Общество 20.03.2020 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 18:27
Общество 20.03.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 13:50
Общество 20.03.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 11:46
Общество 20.03.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 11:38
Общество 20.03.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 10:25
Общество 20.03.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 09:51
Общество 20.03.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2020 08:56
Общество 20.03.2020 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2020 20:41
Общество 19.03.2020 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2020 15:43
Общество 19.03.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2020 15:21
Общество 19.03.2020 15:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:10
Третья попытка: в Волгограде чиновники снова пытаются купить 10 авто за 20 млн рублейСмотреть фотографии
17:35
В Волгоградской области увеличилось количество самоизолированных из-за подозрения на коронавирусСмотреть фотографии
16:28
Покупательский ажиотаж в Волгоградской области сходит на нетСмотреть фотографии
14:13
«Я виновата»: главный инфекционист Ставрополя признала нарушение карантинного режимаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вычислили нечестного клиента банка по видеозаписиСмотреть фотографии
12:56
В Волжском выстраиваются очереди за бесплатной едойСмотреть фотографии
11:20
Волгоградским предпринимателям обещают помощь в решении проблем из-за коронавируса по телефонуСмотреть фотографии
11:17
Пенсионерка с сыном заживо сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области взвесили улов спецоперации «Путина»Смотреть фотографии
09:51
На трассе Волгоград-Москва внедорожник с прицепом врезался в отбойникСмотреть фотографии
09:50
"Ситуация напоминает военное положение": в Волгограде рестораторы подсчитывают убыткиСмотреть фотографии
09:11
Волгоградские депутаты и сенаторы из-за коронавируса станут виртуальными для избирателейСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде работодатели снижают зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
20:57
Под Волгоградом СНТ соорудило поперек дороги «защиту от коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Сбербанк и Оkko «открывают» театры, музеи и концертные залы онлайнСмотреть фотографии
18:38
Владимир Путин подписал указ о выплате пособий на детей от 3 до 7 летСмотреть фотографии
18:27
Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий из-за снега в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде правозащитнику Гольдеру смягчили приговор за коммерческий подкупСмотреть фотографии
16:10
Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за паническую информациюСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублейСмотреть фотографии
15:23
В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы водыСмотреть фотографии
15:19
На юге Волгограда ландшафтный пожар остановили у АЗССмотреть фотографии
15:05
Банк «Открытие»  удвоил показатели розничного кредитования по итогам февраляСмотреть фотографии
14:35
«Съесть слона»: не пропустите премьеру необычного документального фильма о труппе актёров с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде бывший госслужащий получил судимость за липовый дипломСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулемСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде отморозки в масках устроили разбой в общежитииСмотреть фотографии
12:14
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно большеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским врачам добавят денег за лечение больных с коронавирусомСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде площадку перед областной больницей могут облагородить за 35 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 