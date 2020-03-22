В Волгоградской области перевозчика-нарушителя лишили маршрута

Общество 22.03.2020 18:40
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22.03.2020 18:40
Индивидуального предпринимателя Александра Королева лишили лицензии на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №533К «г.Новоаннинский (АС) - г. Волгоград (АС)», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.
Действие свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, выданного до 20 декабря 2021 года, прекращено. С соответствующим иском в суд обратился комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, куда поступила жалоба на перевозчика, что он не соблюдает расписание по маршруту. В ходе контрольных мероприятий, которые длились неделю, информация подтвердилась.
Так, было установлено, что муниципальный маршрут регулярных перевозок №533К «г.Новоаннинский (АС) – г.Волгоград (АВ)» обслуживался с нарушением расписания. Проверка осуществлялась как на Центральном автовокзале Волгограда, так и в городе Новоаннинский. В материалах дела отмечается, что перевозчик был уведомлен о проведении проверки.
Судом установлено, что предприниматель самовольно изменил количество выполняемых рейсов, а также не представлял в 2019 году ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.
Решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок может быть обжаловано предпринимателем в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
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