В Волгоградской области перевозчика-нарушителя лишили маршрута





Индивидуального предпринимателя Александра Королева лишили лицензии на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №533К «г.Новоаннинский (АС) - г. Волгоград (АС)», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.

Действие свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, выданного до 20 декабря 2021 года, прекращено. С соответствующим иском в суд обратился комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, куда поступила жалоба на перевозчика, что он не соблюдает расписание по маршруту. В ходе контрольных мероприятий, которые длились неделю, информация подтвердилась.

Так, было установлено, что муниципальный маршрут регулярных перевозок №533К «г.Новоаннинский (АС) – г.Волгоград (АВ)» обслуживался с нарушением расписания. Проверка осуществлялась как на Центральном автовокзале Волгограда, так и в городе Новоаннинский. В материалах дела отмечается, что перевозчик был уведомлен о проведении проверки.

Судом установлено, что предприниматель самовольно изменил количество выполняемых рейсов, а также не представлял в 2019 году ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок.

Решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок может быть обжаловано предпринимателем в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.



