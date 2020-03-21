В Волжском выстраиваются очереди за бесплатной едой





Все больше волжан пользуются возможностью вкусно и бесплатно поесть. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, трижды в неделю раздачу вкусных горячих обедов организует благотворительный фонд «Благо дарю», основателем которого является Сергей Любимов и его супруга. Обеды состоят из гречневой каши с овощами по сезону и витаминного напитка.





Причем еда готовится по особому рецепту Сергея Любимова, который является профессиональным поваром. Только в гречневую кашу он добавляет целых 18 натуральных специй. А полезный витаминный напиток делает из сухофруктов, чая каркаде и мяты. Первый год фонд существовал исключительно на собственные средства, а теперь волонтерам удалось выиграть два президентских гранта. Благотворители кормят всех еще и дают с собой сразу несколько порций.





Напоминаем, раздача бесплатных обедов проходит в Волжском с 12:00 до 13:00 по пятницам (на ул. Мира, 42т), субботам (пр. Ленина, 84а) и воскресеньям (ул. Оломоуцкой, 31а и на о. Зеленом).

Фото группы Открытый Волжский вконтакте.