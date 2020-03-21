В Волжском выстраиваются очереди за бесплатной едой

Общество 21.03.2020 12:56
0
21.03.2020 12:56
Все больше волжан пользуются возможностью вкусно и бесплатно поесть. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, трижды в неделю раздачу вкусных горячих обедов организует благотворительный фонд «Благо дарю», основателем которого является Сергей Любимов и его супруга. Обеды состоят из гречневой каши с овощами по сезону и витаминного напитка.
Причем еда готовится по особому рецепту Сергея Любимова, который является профессиональным поваром. Только в гречневую кашу он добавляет целых 18 натуральных специй. А полезный витаминный напиток делает из сухофруктов, чая каркаде и мяты. Первый год фонд существовал исключительно на собственные средства, а теперь волонтерам удалось выиграть два президентских гранта. Благотворители кормят всех еще и дают с собой сразу несколько порций.
Напоминаем, раздача бесплатных обедов проходит в Волжском с 12:00 до 13:00 по пятницам (на ул. Мира, 42т), субботам (пр. Ленина, 84а) и воскресеньям (ул. Оломоуцкой, 31а и на о. Зеленом).
Фото группы Открытый Волжский вконтакте.
Реклама
Волгоградским предпринимателям обещают помощь в решении проблем из-за коронавируса по телефону21.03.2020 11:20
Общество 21.03.2020 11:20
Волгоградские депутаты и сенаторы из-за коронавируса станут виртуальными для избирателей21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
В Волгограде работодатели снижают зарплату сотрудникам21.03.2020 09:11
Общество 21.03.2020 09:11
Под Волгоградом СНТ соорудило поперек дороги «защиту от коронавируса»20.03.2020 20:57
Общество 20.03.2020 20:57
Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий из-за снега в Волгоградской области20.03.2020 18:27
Общество 20.03.2020 18:27
В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулем20.03.2020 13:50
Общество 20.03.2020 13:50
В Волгограде площадку перед областной больницей могут облагородить за 35 млн рублей20.03.2020 11:46
Общество 20.03.2020 11:46
В Волгограде вынесли приговор сиделке за жестокое убийство инвалида20.03.2020 11:38
Общество 20.03.2020 11:38
Волгоградцы могут пожаловаться на подорожавшие продукты20.03.2020 10:25
Общество 20.03.2020 10:25
На Центральной набережной Волгограда сузили дорогу до «бутылочного горлышка»20.03.2020 09:51
Общество 20.03.2020 09:51
Депутаты Волгоградской облдумы подсчитали стоимость новых льгот для участников войны20.03.2020 08:56
Общество 20.03.2020 08:56
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсада19.03.2020 20:41
Общество 19.03.2020 20:41
В Волгограде работодатель лишил офис-менеджера детского пособия19.03.2020 15:43
Общество 19.03.2020 15:43
Сбербанк подвел итоги выдачи образовательных кредитов после возобновления программы19.03.2020 15:21
Общество 19.03.2020 15:21
В Волгограде определили срок жизни дорожной разметки19.03.2020 13:56
Общество 19.03.2020 13:56
Реклама