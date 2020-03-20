Под Волгоградом СНТ соорудило поперек дороги «защиту от коронавируса»





«Это вам защита от коронавируса», - так, по свидетельству волгоградцев, им говорят в СНТ «Дзержинец» в ответ на просьбы избавить от рукотворной высокой дамбы грунтовую дорогу, по которой люди добираются к остановкам общественного транспорта. Жители сняли на видео солидную земляную насыпь, которая сделала невозможным проезд по дороге, ведущей к Винновке. В СНТ, как рассказали ИА «Высота 102» горожане, утверждают, что «это частная собственность и по этой территории никто не имеет права ни ездить, ни ходить». «До недавних пор это была дорога общего пользования», - с недоумением говорят жители Городищенского района. Люди уже написали письма в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, но управы на СНТ пока так и не нашли.