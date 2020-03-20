Общество 20.03.2020 11:46
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20.03.2020 11:46
35 млн рублей выделено на благоустройство территории возле Волгоградской областной больницы №1. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, в настоящее время объявлен аукцион по поиску подрядной организации.
К медучреждению организуют дополнительные проезды со стороны улиц Рокоссовского и Бурейской. Также запланирована реконструкция переезда через трамвайные пути со стороны улицы Ангарской и строительство разворотной площадки для автомобилей возле главного входа в больничный комплекс. Пешеходную зону рядом с трамвайными путями облагородят: установят два десятка скамеек с урнами, фонари, систему видеонаблюдения, поливочный водопровод, заменят тротуар и высадят зеленые насаждения. Здесь появятся 15 сербских елей, 9 плакучих ив, 11 кустов черемухи, около 150 кустов дерна и форзиции, а также газон. 20 сухих деревьев подлежат вырубке. Подрядчик обязан не только посадить, но и ухаживать за растениями в течение 3 лет. Исполнитель муниципального контракта также должен смонтировать остановочный павильон со стеклянными ограждениями.
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