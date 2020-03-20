



Компенсация 100-процентной стоимости коммунальных услуг для инвалидов и участников Великой Отечественной войны обойдется бюджету региона в 23 миллиона 544 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные содержатся в проекте поправок к Социальному кодексу, которые в ближайшее время рассмотрят депутаты Волгоградской облдумы. Льгота будет предоставлена 1155 жителям Волгоградской области - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые раньше оплачивали лишь 50% от оплаты услуг ЖКХ, капремонта, печного топлива и сжиженного газа.

Напомним, на недавней встрече с членами общественной палаты и других организаций губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил полностью освободить участников Великой Отечественной войны от оплаты услуг ЖКХ и капремонта. Эта идея была поддержана и одобрена.



