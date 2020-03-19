В Волгограде работодатель лишил офис-менеджера детского пособия





Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты детских пособий в отношении 36-летнего директора коммерческой организации в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, этот факт, попадающий под уголовную ответственность, вскрыли прокуроры во время проверки.

В надзорное ведомство на своего работодателя пожаловалась бывшая офис-менеджер. Установлено, что после увольнения в мае 2019 года ей не выплачено пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Размер задолженности составил 83 тысячи рублей.

При этом каких-либо финансовых трудностей в указанный период в организации, название которой не сообщается, не было. Уголовное дело, которое расследует СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области, возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата пособия свыше двух месяцев). Отмечается, что после проведения надзорной проверки работодатель полностью погасил указанную задолженность.



