Жителя Волгоградской области посадили за кражу оросительной системы





Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к трем годам лишения свободы похитителя труб оросительной системы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина нанял экскаваторщика, сообщив ему, что купил асбестовые трубы у знакомого. После того, как трубы были извлечены из земли, он приготовил их к транспортировке. Однако вмешалась мать владельца участка. Но и это не остановило вора. Он нашел водителя, которого ввел в заблуждение по поводу настоящего собственника труб, и за денежное вознаграждение попросил его перевезти трубы в другой регион. Когда похищенное уже было готово к отправке, остановили «упертого» похитителя только полицейские.

В суде мужчина вину свою не признал и пытался убедить судью, что трубы он купил у неизвестного человека по устной договоренности. Однако «аргументы» подсудимого оказались несостоятельными. Приговор в законную силу не вступил.



