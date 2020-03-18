Жителя Волгоградской области посадили за кражу оросительной системы

Общество 18.03.2020 13:11
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18.03.2020 13:11
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к трем годам лишения свободы похитителя труб оросительной системы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина нанял экскаваторщика, сообщив ему, что купил асбестовые трубы у знакомого. После того, как трубы были извлечены из земли, он приготовил их к транспортировке. Однако вмешалась мать владельца участка. Но и это не остановило вора. Он нашел водителя, которого ввел в заблуждение по поводу настоящего собственника труб, и за денежное вознаграждение попросил его перевезти трубы в другой регион. Когда похищенное уже было готово к отправке, остановили «упертого» похитителя только полицейские.
В суде мужчина вину свою не признал и пытался убедить судью, что трубы он купил у неизвестного человека по устной договоренности. Однако «аргументы» подсудимого оказались несостоятельными. Приговор в законную силу не вступил.
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