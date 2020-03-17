Экономика

ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей

Экономика 17.03.2020 17:25 Новости компаний
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17.03.2020 17:25 Новости компаний


ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте СМБ на 13% – до 1,57 трлн рублей по итогам 2019 года. Из них 1,27 трлн формируют кредитный портфель (рост за год – 11%). Портфель привлеченных средств вырос на 9%, достигнув 1,5 трлн рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой, сельскохозяйственной отрасли и сферы торговли (42%). 16% приходятся на недвижимость и стройматериалы, жилищное и коммерческое строительство. В тройке лидеров – компании нефтегазовой и химической областей (4%).
ВТБ принимает активное участие в программах государственной поддержки бизнеса. Кредитный портфель по этому направлению в 2019 году вырос на 66% и превысил 222 млрд рублей. В рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития, банк ведет свыше 2 тыс. договоров на сумму более 115 млрд рублей, по программе Министерства сельского хозяйства – свыше 1,4 тыс. на 201,6 млрд рублей.
В цифровых каналах ВТБ активно развивает продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов. Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за год вырос на 21% и превысил 300 млрд рублей. Наибольшие доли в нем занимают предприятия инфраструктурного строительства и транспорта (36%), а также торговые компании (14%).
Банк постоянно внедряет новые продукты для СМБ. Запущена линейка пакетов РКО, позволяющая предпринимателям выбирать оптимальный вариант обслуживания в зависимости от масштаба и задач бизнеса. В третьем и четвертом кварталах, согласно исследованию MarksWebb, ВТБ занял ведущие позиции по ряду критериев выгодности обслуживания СМБ. Банк запустил программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия, модернизированную линейку продуктов «Урожайный бизнес» для компаний агропромышленного комплекса и другие предложения.
Для пользователей интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» ВТБ представил инновационный механизм применения «облачной» квалифицированной электронной подписи. В конце 2019 года запущена платформа небанковских сервисов marketplace.vtb.ru, которая позволяет предпринимателям подключать необходимые услуги для автоматизации своей деятельности в режиме онлайн.
«Возможность малого и среднего бизнеса развиваться напрямую влияет на укрепление экономики России. Каждая сделка позволяет предприятиям модернизировать свое производство, открывать новые направления бизнеса и создавать реальные рабочие места, – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – Партнерство с банком для представителей бизнеса должно быть максимально простым, быстрым и выгодным. Поэтому наша стратегическая цель заключается в улучшении клиентского сервиса, запуске новых продуктов и активной цифровизации услуг».

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