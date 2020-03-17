Общество

В Волжском нашли подрядчика для строительства детсада, где случился фальстарт

Общество 17.03.2020 11:03
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17.03.2020 11:03


Компания из Краснодара победила в аукционе на строительство детсада в поселке Металлургов города Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», ООО «Взлет-А» предложило наименьшую стоимость работ – 138,3 млн рублей.  Начальная цена составляла 149,6 млн.
Администрация Волжского объявила закупку 28  февраля, но уже 1 марта на месте строительства на улице Иртышской,16 уже кипели работы. Экскаватор рыл яму, на объект завезли партию больших металлических труб. Между тем, аукцион был проведен 11 марта. Его результаты опубликованы только сегодня. Рабочие, которых застала съемочная группа информагентства на стройке, рассказали, что отношение к этому объекту может иметь фирма «Каспий». Организация с таким названием, по удивительному совпадению, действительно, участвовала в торгах. Но из-за публикации «Высот102» или  по ряду иных причин что-то пошло не так. Из четырех участников аукциона комиссия отклонила заявку именно «Каспия» по причине отсутствия необходимых документов.
В пресс-службе мэрии Волжского «Высоте 102» заявили, что на улице Иртышской до поведения итогов закупки велись «земляные работы по исследованию грунта на месте посадки будущего здания». «Проектно-сметной документацией эти работы не предусмотрены», - отметили в муниципалитете. 
Как указано в технической документации, к подготовке территории и устройству котлована подрядчик должен приступить в марте. В мае, по плану, строители начнут монтаж надземной части здания и бассейна, в июне – отделочные работы, а с августа – возьмутся за благоустройство и вертикальную планировку. Срок сдачи объекта –  до 1 декабря 2020 года. 

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