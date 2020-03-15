Общество 15.03.2020 16:37
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15.03.2020 16:37
Вопрос отмены занятий в школах в регионе пока не стоит. Об этом сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации Волгоградской области. Напомним, накануне сообщалось о рекомендациях Министерства просвещения РФ регионам усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения. Рекомендации даны в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защите здоровья детей. Источник пояснил, что более детально этот вопрос будет обсуждаться завтра.
Между тем, в некоторых регионах России введен особый режим из-за коронавируса. Такое решение принято в Ульяновской, Липецкой, Курганской областях, в Карелии, в Москве и Подмосковье. Также на особый режим переходят в Казахстане. В субъектах созданы оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения новой инфекции. Отменены массовые мероприятия, проводится дезинфекция общественного транспорта и зданий. Усилена работа медиков с пациентами с симптомами ОРВИ, работодателям поручено следить за состоянием сотрудников и соблюдать меры профилактики на рабочем месте. В некоторых регионах выделяют дополнительные средства на медицину.
На сегодняшний день в России зарегистрированы 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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